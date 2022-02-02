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В Госдуме назвали «клоунадой» решение Украины установить причины «потери» Крыма

Депутат ГД Бородай «выделываются» и продолжают «клоунаду», пытаясь выяснить причины «потери» Крыма

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Валерий Мельников/РИА «Новости»

Зампред комитета Государственной думы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Александр Бородай в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» оценил решение Рады создать комиссию по установлению причин «потери» Украиной Крыма.

Он назвал создание такой комиссии продолжением «клоунады», устраиваемой украинскими политиками, которые только «выделываются» в попытке «оправдать своё существование».

«Клоунада продолжается, украинские политики выделываются, изображая из себя какую-то власть, крутят шоу, шоу скучновато и весьма однообразно, потому что они уже устанавливали, арестовывали, ордера на арест выдавали. К чему все это — непонятно, какие практические из этого следствия — никаких, но они делают вид, что чем-то заняты интенсивно», — заявил депутат.

Ранее стало известно, что Рада создаст следственную комиссию по событиям, повлекшим потерю крымского полуострова в 2014 году. Основными задачами этой комиссии станут проверка сведений о фактах и лицах, способствовавших «временной оккупации Автономной Республики Крым», а также проверка хода расследования в отношении лиц, способствовавших «временной оккупации АРК».

До этого экс-президент Украины Петр Порошенко рассказал об «исторических причинах» потери Крыма Киевом.

В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения.

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