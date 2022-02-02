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Президент Гвинеи-Бисау заявил о попытке госпереворота

Президент Гвинее-Бисау Умару Сисоку Эмбало заявил о попытке убить его и премьер-министра

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Nariman El-Mofty/AP

Президент Гвинее-Бисау Умару Сисоку Эмбало сообщил, что в стране произошла попытка государственного переворота, но она провалилась. Об этом пишет Reuters.

По словам главы государства, это был не просто переворот, а попытка убить президента, премьер-министра Нуно Гомеша Набиама и весь кабинет министров. Эмбало указал, что попытка была хорошо организована, ее могли осуществить «люди, причастные к торговле наркотиками».

Президент страны отметил, что армия осталась верна действующему правительству. На данный момент уже проходят аресты.

«В Бисау возвращается спокойствие!», — написал Эмбало на своей официальной станице в Facebook.

2 февраля возле Дворца правительства на окраине столицы республики Бисау началась стрельба. После чего местные отделения банков закрылись, в город вошли правительственные танки.

Сообщается о раненых и убитых.

Ранее военный переворот в Буркина-Фасо спровоцировал в западной прессе дискуссии о предполагаемой отправке в эту страну российских ЧВК. Отдельную тревогу вызывало появление на митингах в поддержку новой власти флагов России и острой критики Франции, которая имеет серьезное влияние в своей бывшей колонии. При этом пока в Москве официально критикуют сам факт госпереворота в республике. Есть ли у России свои интересы в Буркина-Фасо и готовы ли новые власти к сотрудничеству с Москвой — в материале «Газеты. Ru».

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