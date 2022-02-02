Источник: США запросили заседание Совбеза ООН из-за пуска ракеты КНДР

Соединенные Штаты сделали запрос на проведение 3 февраля заседания Совета безопасности ООН в связи с запуском баллистической ракеты Северной Кореей. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник в Совбезе.

«Заседание по КНДР запрошено на четверг Соединенными Штатами», — сказал источник.

30 января информационное агентство Yonhap со ссылкой на Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи сообщило, что Северная Корея запустила баллистическую ракету средней дальности в направлении Японского моря. Она пролетела около 800 километров на максимальной высоте 2000 километров и достигла максимальной скорости 16 Маха, что в 16 раз превышает скорость звука, и похожа на скорость ракеты «Хвасон-12», которую КНДР испытала в 2017 году.

Южнокорейские военные предполагают, что запуск провели из района провинции Чагандо. Это крупнейшее испытание оружия Северной Кореей с момента запуска межконтинентальной баллистической ракеты в ноябре 2017 года.

Еще 20 января Пхеньян выступил с плохо завуалированной угрозой отменить мораторий на ядерные испытания и запуски межконтинентальных баллистических ракет, добровольно объявленный КНДР в конце 2017 года.

Командование США в Индо-Тихоокеанском регионе осудило запуск и призвало Северную Корею воздерживаться от «дальнейших дестабилизирующих действий».