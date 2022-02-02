Премьер Молдавии заразилась коронавирусом

Премьер-министр Молдавии Наталья Гаврилица сообщила на своей странице в Facebook, что заразилась коронавирусом и будет работать из дома.

«Сегодня я сделала ПЦР-тест на выявление вируса Sars Cov-2, который оказался положительным. В ближайшие несколько дней я планирую продолжить работу из дома онлайн. Берегите свое здоровье и здоровье своих близких», — написала премьер.

Ранее сообщалось, что министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс заразилась коронавирусом перед визитом на Украину. Политик ушла на самоизоляцию и продолжит работать удаленно.

До этого стало известно, что бывший канцлер ФРГ Герхард Шредер и его жена Ен Шредер-Ким заразились коронавирусом. Болезнь протекает у обоих в легкой форме.