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#Обострение ситуации вокруг Украины #Коронавирус
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Премьер Молдавии заразилась коронавирусом

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Natalia Gavrilia/Facebook

Премьер-министр Молдавии Наталья Гаврилица сообщила на своей странице в Facebook, что заразилась коронавирусом и будет работать из дома.

«Сегодня я сделала ПЦР-тест на выявление вируса Sars Cov-2, который оказался положительным. В ближайшие несколько дней я планирую продолжить работу из дома онлайн. Берегите свое здоровье и здоровье своих близких», — написала премьер.

Ранее сообщалось, что министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс заразилась коронавирусом перед визитом на Украину. Политик ушла на самоизоляцию и продолжит работать удаленно.

До этого стало известно, что бывший канцлер ФРГ Герхард Шредер и его жена Ен Шредер-Ким заразились коронавирусом. Болезнь протекает у обоих в легкой форме.

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