Постпред России в ООН заявил, что Россия ответит в случае введения санкций из-за Украины

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что Москва ответит в случае введения санкций против нее из-за Украины. Об этом он сообщил на пресс-конференции, передает ТАСС.

«Безусловно, мы ответим, а как мы этом сделаем, я вам пока не выдам», — сказал он.

По его словам, Украина не выполняет минские соглашения, но США и ЕС «наказывают за это Россию».

Ранее Небензя заявил, что российские войска находятся не на границе с Украиной, а в местах постоянной дислокации. Об этом он сообщил на пресс-конференции.

Он подчеркнул, что в Кремле не знают, откуда западные страны берут информацию о количестве российских войск на границе с Украиной.

До этого сообщалось, что словесная перепалка, разгоревшаяся между постпредами России и США при ООН Василием Небензей и Линдой Томас-Гринфилд в рамках заседания Совета Безопасности организации, стала острейшей за последние годы, пишет The Washington Post.