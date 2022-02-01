Орбан объяснил, кому навредила политика санкций против России

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что санкции против России нанесли намного больший ущерб Венгрии, чем РФ. Об этом сообщает ТАСС.

«Политика санкций, внедренная против России, нанесла Венгрии намного больший вред, чем РФ. <…> Подобная политика оказывает противоположное воздействие. Санкции — средство, заведомо обреченное на провал. Я не считаю его приемлемым ни в отношении РФ, ни в отношении других государств», — рассказал Орбан.

По его словам, экономика России является гораздо более сильной, чем принято думать на Западе.

Ранее Путин пообещал премьер-министру Венгрии Виктору Орбану, что проинформирует его о контактах Москвы с Вашингтоном и Североатлантическим альянсом по гарантиям безопасности.

У российского главы государства и премьера начались переговоры в Москве.

«Конечно, мне было бы очень важно обменяться с тобой мнениями о ситуации сейчас в сфере безопасности. Известно, что мы отправили США свои предложения о заключении соответствующих письменных обязательств на этот счет...» — подчеркнул Путин.

По словам Орбана, Венгрии интересно увеличение объемов поставок российского газа.