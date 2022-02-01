Представитель России при ООН заявил, что российских войск на границе с Украиной нет

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что российские войска находятся не на границе с Украиной, а в местах постоянной дислокации. Об этом он сообщил на пресс-конференции, передает ТАСС.

«Российские войска не находятся на границе с Украиной. Они находятся там же, где и обычно», — сказал он.

Он подчеркнул, что в Кремле не знают, откуда западные страны берут информацию о количестве российских войск на границе с Украиной.

Ранее сообщалось, что словесная перепалка, разгоревшаяся между постпредами России и США при ООН Василием Небензей и Линдой Томас-Гринфилд в рамках заседания Совета Безопасности организации, стала острейшей за последние годы, пишет The Washington Post.

Как пишут авторы материала, Небензю возмутило замечание американского постпреда о том, что Россия не имеет каких-либо фактических оснований для того, чтобы выставлять Украину и западные страны в качестве агрессоров и таким образом фабриковать предлог для вторжения в соседнюю страну. В ответ российский представитель обвинил Вашингтон в намеренных провокациях, способствующих эскалации ситуации в регионе и лжи в адрес Москвы.