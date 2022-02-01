Джонсон объяснил, в каком случае активируют санкции против России

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#Обострение ситуации вокруг Украины #Коронавирус
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Джонсон: санкции в отношении РФ будут введены, как только нога ее солдата ступит на землю Украины

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Frank Augstein/AP

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон анонсировал введение пакета международных санкций в случае нарушения российскими войсками украинской границы. Об этом сообщает «Интерфакс».

«Мы также вместе с другими странами готовим пакет санкций и других мер, которые будут активированы в ту самую минуту, когда нога российского солдата решится пересечь украинскую границу и ступить на украинскую территорию», — заявил премьер-министр Великобритании.

Он подчеркнул, что санкции согласованы с США.

По словам Джонсона, в Москве должны понимать, что эти меры будут предприняты в ту минуту, когда начнется вторжение на территорию Украины. Он подчеркнул, что это делается «не для того, чтобы проявить враждебность к России, а чтобы продемонстрировать свою приверженность защите свободы, демократии и суверенитета Украины перед лицом агрессии».

Ранее министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс заявила, что в случае агрессии против Украины Великобритания введет против России «самые жесткие» санкции, в том числе в отношении людей и компаний, связанных с российским руководством.

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Обострение ситуации вокруг Украины
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