Олимпиада Новости Спорт Статьи
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
#Обострение ситуации вокруг Украины #Коронавирус
Олимпиада Новости Спорт Статьи
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Gazeta.Ru
Журова: матч России с Украиной не послужит примирением наших стран 21:42
Губерниев — о полуфинале Россия — Украина на ЧЕ: это прекрасно!... 21:29
Джонсон объяснил, в каком случае активируют санкции против России 21:29
Канада призвала граждан покинуть Украину из-за возможного вторжения России 21:20
Депутат Госдумы: в матче Россия — Украина не должно быть никакой политики и... 21:16
Джонсон подтвердил, что рассчитывает 2 февраля провести телефонный разговор... 21:13
Зеленский заявил о поставленных Великобританией противотанковых ракетах 21:02
Вяльбе: это не Олимпиада, это Corona Games 20:55
Телескоп James Webb начал фокусировку зеркала с помощью Большой Медведицы 20:55
Зеленский рассказал, что обсудил с Джонсоном шаги по сдерживанию РФ 20:54

Зеленский заявил, что «не помнит», кто подписал минские соглашения

Зеленский: Украина ответственно относится к выполнению минских соглашений

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не помнит, кто подписал минские соглашения, но Украина ответственно относится к их выполнению. Об этом он сообщил на брифинге с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном, передает ТАСС.

«Я уже не помню, кто подписал минские соглашения, но точно знаю, кто должен их выполнять. <...> Мы ответственно относимся к тем или иным договоренностям, я понимаю, что такое минские соглашения, и понимаю, что они рождены нормандским форматом, который, к сожалению, или не к сожалению, который работает», — сказал он.

Ранее Зеленский заявил, что Великобритания поставила Украине тысячи современных противотанковых ракет.

До этого глава Бюро национальной безопасности Польши Павел Солох заявил, что Польша приняла решение предоставить Украине оборонительное вооружение. По его словам, Польша планирует передать Украине «несколько десятков тысяч штук» вооружения. При этом Солох не уточнил наименование боевых единиц.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть