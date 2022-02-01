Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не помнит, кто подписал минские соглашения, но Украина ответственно относится к их выполнению. Об этом он сообщил на брифинге с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном, передает ТАСС.

«Я уже не помню, кто подписал минские соглашения, но точно знаю, кто должен их выполнять. <...> Мы ответственно относимся к тем или иным договоренностям, я понимаю, что такое минские соглашения, и понимаю, что они рождены нормандским форматом, который, к сожалению, или не к сожалению, который работает», — сказал он.

Ранее Зеленский заявил, что Великобритания поставила Украине тысячи современных противотанковых ракет.

До этого глава Бюро национальной безопасности Польши Павел Солох заявил, что Польша приняла решение предоставить Украине оборонительное вооружение. По его словам, Польша планирует передать Украине «несколько десятков тысяч штук» вооружения. При этом Солох не уточнил наименование боевых единиц.