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Лавров и Блинкен созвонились

Госдеп США: Блинкен и Лавров провели телефонный разговор

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Пресс-служба МИД РФ/РИА «Новости»

Госсекретарь США Энтони Блинкен и министр иностранных дел России Сергей Лавров провели обещанный ранее телефонный разговор. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Госдеп США.

Отмечается, что в ходе переговоров Блинкен заявил о готовности Соединенных Штатов продолжить контакты с Россией в сфере безопасности.

«Госсекретарь Энтони Блинкен переговорил сегодня с российским министром иностранных дел Сергеем Лавровым в развитие письменного ответа США на российские предложения в области безопасности. Госсекретарь подчеркнул готовность США как на двусторонней основе, так и вместе с союзниками и партнерами продолжить субстантивный обмен [мнениями] с РФ по взаимным обеспокоенностям в сфере безопасности», — говорится в сообщении Госдепа.

Кроме того, госсекретарь США в ходе беседы призвал Россию к дипломатическому урегулированию ситуации вокруг Украины.

30 января заместитель государственного секретаря США Виктория Нуланд анонсировала переговоры Блинкена и Лаврова. При этом она отметила заинтересованность Москвы в обсуждении с Вашингтоном, предложенных ей гарантиям безопасности в Европе. В МИД России в свою очередь заявили, что в ходе телефонных переговоров, Лавров объявит Блинкену о реакции на ответ США по гарантиям безопасности.

МИД России опубликовал проекты договора между Россией и США о гарантиях безопасности и соглашения о мерах обеспечения безопасности РФ и государств-членов НАТО 17 декабря прошлого года. В документе, в частности, стороны обязуются ликвидировать всю имеющуюся инфраструктуру для развертывания ядерного оружия вне своей территории, проявлять сдержанность в военном планировании и не предпринимать действия, затрагивающие безопасность друг друга.

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