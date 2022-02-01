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Премьер Великобритании Джонсон прибыл в Киев

Премьер Великобритании Джонсон прибыл в Киев для обсуждения вопросов безопасности

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Peter Nicholls/Reuters

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон прибыл с визитом в Киев для обсуждения вопросов безопасности и военно-технического сотрудничества. Об этом сообщает телеканал «Украина 24».

Ожидается, что Джонсон поучаствует в переговорах с президентом Украины Владимиром Зеленским и руководителем МИД Дмитрием Кулебой. Отмечается, что основными темами встречи станут безопасность, пути деэскалации, а также военно-техническое сотрудничество.

Также предполагалось, что в рамках визита состоится объявление о создании нового формата сотрудничества между Украиной, Британией и Польшей. Но оно было отложено на неопределенный срок в связи с тем, что глава МИД Великобритании Лиз Трасс перед визитом в Киев заразилась коронавирусом. Кулеба объяснил, что из-за болезни Трасс, объявление о создании трехстороннего формата отложено на более поздний срок.

Ранее стало известно, что разговор Джонсона и президента России Владимира, запланированный на вечер понедельника не состоялся, так как глава британского правительства выступал в парламенте с докладом о вечеринках в его резиденции в разгар пандемии COVID-19.

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