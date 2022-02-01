Украинская оппозиция требует отставки секретаря СНБО

Парламентская партия «Оппозиционная платформа - За жизнь» (ОПЗЖ) требует отставки секретаря Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Алексея Данилова и привлечения его к ответственности за призывы к выходу Украины из минских соглашений. Об этом сообщается на сайте партии.

«Это безответственное, циничное и преступное по своей сути заявление могло бы стать информационной бомбой, но прошло практически незамеченным, потому что все мировые лидеры отлично понимают: украинская власть не имеет политической воли к мирному урегулированию конфликта на Донбассе и именно поэтому не желает выполнять свои обязательства, взятые на себя в рамках нормандского формата», — говорится в публикации.

В ОПЗЖ считают, что «Данилов выступает в роли провокатора от текущей власти, который делает все возможное для мирного урегулирования, а также развязывает гражданскую войну и вооруженные конфликты, чтобы получить в свои руки дополнительные рычаги влияния». В партии подчеркивают, что секретарь СНБО сделает все для усиления напряженности между Украиной и Россией.

Ранее Данилов заявил, что выполнение так называемых минских соглашений может привести к разрушению Украины.