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В США объяснили разницу между мифическим и настоящим Путиным

The Nation назвал разницу между мифическим и настоящим Владимиром Путиным

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Алексей Дружинин/РИА «Новости»

Политолог Анатоль Ливен заявил, что западные медиа намеренно выстраивают нелицеприятный образ российского президента Владимира Путина, чтобы прикрыть ошибки собственных политиков. Об этом сообщает The Nation.

Политолог привел сравнение политики Путина с приписываемыми ему в американских и европейских СМИ качествами и пришел к выводу, что этот образ состоит из взаимоисключающих черт, невозможных в реальности.

«Чудовище «Пут'н» в западном воображении крайне цинично и заинтересовано только в собственной власти и получении прибыли, но в то же время готово пойти на колоссальный личный риск, чтобы расширить мощь собственной державы. Оно правит страной, которая якобы представляет жалкие обнищавшие развалины и в то же время являет собой смертельную угрозу для некоторых из самых богатых и могущественных государств на земле», — утверждает Ливен.

По его словам, настоящий Путин уже доказал на деле свою осторожность и уравновешенность на мировой арене. Президент России ни разу не предпринял международной акции, которая грозила бы войной с Западом или поражением России на региональном уровне, утверждает политолог. По его мнению, именно это должно придавать уверенности, что мировое сообщество сможет выйти из текущего кризиса без катастрофы.

Ранее стало известно, что Путин может позволить себе подождать со следующим шагом на ответы США по гарантиям безопасности.

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