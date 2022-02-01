Белоруссия завела уголовное дело против отказавшего ей в выдаче основателя NEXTA судьи

В Белоруссии возбудили уголовное дело против польского судьи Дариуша Любовского, который отказал в выдаче основателя Telegram-канала NEXTA Степана Путило. Об этом сообщается на сайте Генпрокуратуры республики.

«В ходе заседания Дариуш Любовский публично распространил заведомо недостоверную информацию, направленную на разжигание нацвражды и социальной розни, оскорбил и оклеветал высших должностных лиц Беларуси», — говорится в сообщении. Власти этой страны считают, что решение судьи было политизированным и носило заказной характер, а процедура его оглашения «была явно театрализована».

Отмечается, что для предварительного следствия уголовное дело было направлено в СК республики. Наказание по ч.3 ст.130 Уголовного кодекса, по которой его завели, составляет от 5 до 12 лет.

Белоруссия обвиняет Путило в организации массовых беспорядков и групповых действий, нарушающих общественный порядок, в разжигании национальной вражды и ряде других преступлений. При этом сам публицист с 2021 года имеет статус политического беженца в Польше. Канал и логотип NEXTA признаны в Белоруссии экстремистскими из-за его заметной роли в координации протестов 2020 года.

Ранее Варшавский суд отказал в запросе властей Белоруссии о выдаче Путило. По его словам, судья ориентировался на то, что нельзя выдавать человека по первому желанию «неадекватного диктатора».