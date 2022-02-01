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Верховная рада отобрала у одного из лучших украинских выпускников стипендию

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Gleb Garanich/Reuters

Верховная рада Украины лишила парламентской стипендии выпускника Алексея Чикалова, который уехал из страны. Об этом сообщает портал «Страна.ua».

Выпускника лишили премии в размере 100 тыс. гривен (271 тыс. руб.), так как он, по мнению депутатов, нарушил правила ее получения. Отмечается, что этот документ стал одним из немногих, который смогли принять в Раде 1 февраля, — его поддержали 263 депутата.

Чикалов окончил запорожский лицей, во время обучения там он четыре года подряд занимал 1-3 места на олимпиадах по химии. После выпуска из школы он сначала поступил в Харьковский национальный университет, но потом уехал из страны. Выпускник попал в число 30 человек, которым была назначена стипендия Верховной рады за лучшие показатели по результатам внешнего независимого оценивания (экзамены при поступлении в вузы Украины).

Ранее в Верховной раде несколько депутатов разных фракций вышли на парламентскую трибуну с флагами США, Великобритании, Канады и других стран НАТО и поблагодарили их на английском языке. Спикер парламента Руслан Стефанчук сделал им замечание и попросил перейти на украинский.

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