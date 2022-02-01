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В ЛНР пригрозили дойти до Киева в случае нападения Украины

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Валерий Мельников/РИА «Новости»

В Луганске не исключают возможного нападения украинской армии на территорию самопровозглашенной республики, но считают, что это вряд ли произойдет в ближайшее время, заявил «Газете.Ru» глава комитета Народного совета ЛНР по вопросам государственной безопасности и обороны Олег Попов.

«Агрессия со стороны Украины есть, вероятность нападения всегда была и будет, но она мала. Потому что украинская армия точно знает, что наши братья-соседи нам помогут и не оставят в беде. Однако как гражданин и ополченец первой волны, я скажу, что за 8 лет войны погибло много мирных жителей, они и продолжают гибнуть сейчас, поэтому я всегда готов встать под ружье и пойти на защиту республики», — отметил депутат.

С точки зрения Попова, какая бы не была агрессия в отношении республик Донбасса, она очень печально закончится в отношении Украины. По его словам, в Киеве знают, что «получат по зубам очень сильно».

«Политики и руководители Украины понимают, что если они попробуют что-то сделать в отношении нас, то закончится это все как минимум под Харьковом — и то, если нам дадут команду «стойте ребята». А вообще если там вспыхнет Харьков, поддержит нас Днепропетровск и Запорожье, то дойдем до Киева. Именно поэтому в Киеве сейчас идет скрытая мобилизация и из города уезжают послы различных государств», — подчеркнул депутат.

Ранее сообщалось, что Украина подготовила план наступления на Донбасс.

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