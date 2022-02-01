В ЛНР в случае нападения Украины готовы обратиться к ОДКБ

В самопровозглашенной Луганской народной республике не сомневаются в отправке в регион российских миротворцев в случае агрессии Украины в отношении республик Донбасса, заявил «Газете.Ru» глава комитета Народного совета ЛНР по вопросам государственной безопасности и обороны Олег Попов.

«Вероятно, нам поможет не только Россия, но и Белоруссия, так как есть официальные заявления (белорусского президента Александра) Лукашенко о том, что при необходимости они не оставят нас один на один с бедой. Кроме того, предположительно дополнительная помощь может быть и от ОДКБ», — отметил депутат.

По его словам, ЛНР имеет право обратиться и к России, и к Белоруссии, и к ОДКБ.

«Мы можем сделать это как обычные нормальные граждане по конституционному праву, проведшие референдум. Поэтому если будет массовая и масштабная силовая агрессия в отношении республик Донбасса, то не исключено, что к российским миротворцам могут присоединиться и силы ОДКБ», — подчеркнул Попов.

Ранее сообщалось, что в ДНР допустили обращение за помощью к России в случае эскалации с Украиной.