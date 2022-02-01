Виталию Милонову закрыли въезд в Евросоюз

Депутат Государственной думы России Виталий Милонов не смог попасть в Финляндию из-за запрета Польши, сообщает РИА «Новости».

«Польша аннулировала визу. Ехали обсуждать проведение концертов и форумов», — заявил Милонов.

Депутат Госдумы отметил, что он не получал официального уведомления.

Журналист Антон Красовский в своем Telegram-канале заявил, что запрет на въезд может быть связан с действиями Польши.

«Впрочем, мы знаем причину и дадим на нее ссылку. Это документальный фильм нашего канала о мигрантском кризисе на границе Польши и Белоруссии. Евросоюз призвал к себе тысячи беженцев из Ближнего Востока, а потом расстреливал их дымовыми шашками прямо на своей границе. Мы показали эти кадры, а Виталий Валентинович прямо на пограничной линии призвал поляков к ответственности за свои действия», — пишет Красовский.

Ранее МВД Литвы запретило въезд Наташе Королевой и Хабибу до 2027 года.