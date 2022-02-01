Зеленский объявил о создании нового альянса Украины с Британией и Польшей

Президент Украины Владимир Зеленский объявил о создании нового формата сотрудничества с Великобританией и Польшей. Об этом сообщает ТАСС.

«Мы создаем новый формат политического сотрудничества в Европе между Украиной, Британией и Польшей, и мы обеспечиваем для нашего государства гарантии финансовой устойчивости», — сказал он. Зеленский добавил, что хотя дипломатическая поддержка Украины сейчас находится на самом высоком уровне с 2014 года, она по-прежнему рассчитывает только на себя.

Отмечается, что официально новый альянс может быть закреплен 1 февраля в присутствии премьер-министров Великобритании и Польши Бориса Джонсона и Матеуша Моравецкого. При этом первый накануне контактировал с заразившейся коронавирусом главой МИД страны Лиз Трасс, и отправится на Украину только при условии отрицательного теста на COVID-19.

Ранее «Газета.Ru» передавала слова депутата Рады от «Европейской солидарности» Алексея Гончаренко о том, что лидеры Украины, Великобритании и Польши подпишут декларацию о новом союзе.