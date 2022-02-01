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В США сообщили о переброске «российских наемников» из Африки в Восточную Европу

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Десятки российских наемников из так называемой ЧВК Вагнера в январе 2022 года могли быть переброшены из ЦАР в страны Восточной Европы. Об этом сообщило американское издание The Daly Beast со ссылкой на анонимных офицеров армии этой африканской страны.

Отмечается, что «беспрецедентное количество наемников» из ЧВК Вагнера якобы уже проследовало по этому маршруту.

«Обычно, когда мы слышим, что кто-то уехал, мы обнаруживаем, что это была всего лишь небольшая группа — иногда пять или шесть человек за месяц. Впервые мы слышим, что за месяц уехали десятки», — сказал один из офицеров, служащий в столице ЦАР Банги. Другой собеседник издания, который ранее был задержан российскими наемниками рассказал, что якобы слышал разговоры о переброске части бойцов прямиком на Украину.

Утверждается, что еще несколько групп наемников готовятся к отъезду.

Ранее «Газета.Ru» писала, что военный переворот в Буркина-Фасо спровоцировал в западной прессе дискуссии о предполагаемой отправке в эту страну российских ЧВК. При этом в Москве официально критикуют сам факт госпереворота в республике.

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