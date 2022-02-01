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Сорос предрек серьезные проблемы Си Цзиньпину и допустил его свержение

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Fan Xiaoming/ZUMA Press/Global Look Press

Американский миллиардер и финансист Джордж Сорос раскритиковал политику председателя Китая Си Цзиньпина, допустив, что тот может скоро покинуть главные посты в стране. Видео выступления Сороса опубликовано на YouTube-канале Open Society Foundations (признано в России нежелательной организацией).

По мнению Сороса, Си Цзиньпин может столкнуться с трудностями при попытке остаться на третий срок во главе партии, что, по мнению ряда экспертов, может произойти на съезде китайской компартии в конце 2022 года.

«Учитывая сильную оппозицию внутри Коммунистической партии, тщательно срежиссированное возвышение Си Цзиньпина до уровня Мао Цзэдуна и Дэн Сяопина может никогда не состояться», — заявил 91-летний бизнесмен. Он считает, что председателю Си также угрожают кризис с недвижимостью в Китае, неэффективные вакцины и падение рождаемости.

Сорос также выразил надежду, что Си Цзиньпина сменит лидер, который будет использовать менее репрессивную политику дома и более миролюбивую — за границей.

«Это устранит величайшую угрозу, с которой сегодня сталкиваются открытые общества. И они должны сделать все, что в их силах, чтобы побудить Китай двигаться в желаемом направлении», — заключил американский филантроп.

Ранее «Газета.Ru» сообщала, что Сорос перестал инвестировать в китайскую экономику из-за увеличения контроля государства над частным сектором. Также известно, что миллиардер хранит часть своего инвестиционного портфеля в биткоинах.

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