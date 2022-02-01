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Дочь первого президента Казахстана Дарига Назарбаева проходит реабилитацию после COVID-19

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Kazakhstan's Presidential Press Service/AP

Дочь первого президента Казахстана и депутат парламента страны (мажилиса) Дарига Назарбаева продолжает находиться в отпуске без содержания в связи с реабилитацией после перенесенного COVID-19. Об этом сообщает портал zakon.kz со ссылкой на помощницу депутата Жанну Ермекову.

«Сейчас она находится в Нур-Султане и продолжает проходить курс реабилитации после перенесенной коронавирусной инфекции», — пишет издание.

Дарига Назарбаева не появлялась на заседаниях парламента с начала текущего года. В пресс-службе палаты сообщили, что дочь бывшего президента Казахстана находится на больничном и ее не будет на заседаниях до конца января.

Она также не вошла в обновленный состав политсовета партии власти «Нур Отан» и бюро политсовета.

Дарига Назарбаева с января 2021 года входит в состав комитета по экономической реформе и региональному развитию мажилиса.

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