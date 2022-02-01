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В Германии призвали принять беженцев, размещенных на границе Польши

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Виктор Толочко/Sputnik/РИА «Новости»

Уполномоченная правительства Германии по вопросам политики в области прав человека и гуманитарной помощи в министерстве иностранных дел Луиза Амтсберг призвала ФРГ принять беженцев, размещенных на границе Польши и Белоруссии, сообщает редакционное объединение Redaktionsnetzwerk Deutschland.

«Европейские границы должны быть открытыми для просителей убежища. Европейское законодательство также должно соблюдаться Польшей. Я бы хотела, чтобы Германия нашла способы принять людей из пограничной зоны, у которых больше нет другого выхода», — заявила Амтсберг.

Она отметила, что обстановка для беженцев в Польше является небезопасной.

Ранее сбежавший из Польши в Белоруссию солдат Эмиль Чечко обратился в Гаагский трибунал.

Чечко добавил, что поляки имеют право «знать правду о ситуации на границе», о том, что на польско-белорусской границе «гибли люди». Перебежчик сообщил о частых случаях публикации лживой информации в польских СМИ и призвал граждан Польши проверять данные в иностранных источниках.

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