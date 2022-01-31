Байден выбрал кандидата на пост посла США на Украине

Президент США Джо Байден выбрал американского посла в Словакии Бриджит Бринк в качестве кандидатуры на должность посла Соединенных Штатов в Киеве. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

Источники отмечают, что кадровый дипломат имеет большой опыт работы в Восточной Европе. С 2019 года она возглавляет американское посольство в Словакии, до этого занимала пост заместителя помощника госсекретаря США по вопросам Европы и Евразии. Дипломат знает русский, сербский, грузинский и французский языки.

В случае выдвижения ее кандидатуру должен будет утвердить Сенат Конгресса США.

До этого о Бринк, как о возможном кандидате на пост посла на Украине, писал журнал Foreign Policy.

Должность посла США на Украине остается вакантной с 2019 года, его обязанности с тех пор выполняет временный поверенный. Последний глава представительства Мари Йованович покинула пост по личному требованию бывшего президента Дональда Трампа, обвинившего ее в нелояльности.