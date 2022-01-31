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Дания заявила о риске эскалации в Арктике из-за России и Китая

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Павел Львов/РИА «Новости»

В новой стратегии внешней политики и политики безопасности Дании говорится, что действия и политика властей России и Китая в Арктике могут привести к военной эскалации. Документ опубликован на сайте МИД Дании.

«С ростом российского и военного присутствия и строительства, а также с тем, что Китай называет себя «приарктическим государством», возрастает риск военной и политической эскалации в Арктике и вокруг нее», — говорится в стратегии.

В документе подчеркивается, что Дания «готова отстаивать свой суверенитет и интересы на всей территории Содружества».

«Добиваться решения как гражданских, так и военных задач в регионе мы будем, в том числе, через пакет арктического потенциала, который направлен на усиление присутствия и наблюдения вооруженных сил в Арктике и Северной Атлантике», — заявляется в стратегии.

Ранее сообщалось, что Центр передового опыта НАТО в области стратегических коммуникаций (NATO StratCom COE) проанализирует попытки государств оказывать влияние в Арктике. Также в итоговом отчете должен быть подробно проанализирован дискурс вокруг председательства России в Арктическом совете, которая возглавляет его с 2021 по 2023 год.

Арктический совет — международная организация, призванная содействовать сотрудничеству в области охраны природы и устойчивого развития приполярных районов. Организация была основана 19 сентября 1996 года. В совет входят Дания, Исландия, Канада, Норвегия, Россия, США, Финляндия и Швеция, у него также имеются 13 стран-наблюдателей.

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