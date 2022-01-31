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В НАТО увидели риск совместных учений России и Белоруссии

Генсек НАТО Столтенберг видит риск в учениях России и Белоруссии из-за ситуации на Украине

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Stephanie Lecocq/Pool via Reuters

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что видит риск в совместных учениях России и Белоруссии в связи с ситуацией вокруг Украины. Запись его выступления опубликована на YouTube-канале Washington Post Live.

«Есть серьезный риск того, что учения могут быть маскировкой для военных действий, вторжения на Украину», — заявил Столтенберг.

По его словам, у границ Украины якобы продолжается «наращивание военных сил, планируются новые различные учения вокруг Украины, параллельно звучит угрожающая риторика». По словам главы Североатлантического альянса, «это вызывает опасения».

Ранее Совет Безопасности ООН (СБ ООН) проголосовал за проведение заседания по ситуации вокруг Украины.

Чтобы провести встречу, необходимо было получить девять голосов. За голосование выступили 10 стран, три воздержались, против были Россия и Китай. Председатель СБ, постоянный представитель Норвегии Мона Юуль объявила, что в заседании примут участие представители Украины, Белоруссии, Литвы и Польши.

Накануне Столтенберг заявлял, что альянс не будет размещать свои военные силы на Украине. Однако он пообещал, что Россия «получит больше сил НАТО на своих границах», если применит силу против украинской стороны.

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Обострение ситуации вокруг Украины
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