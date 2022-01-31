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МВД Грузии подтвердило, что Дмитрия Гудкова не впустили в страну

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Политику Дмитрию Гудкову, который уехал из России в прошлом году, отказали во въезде в Грузию, подтвердили РИА «Новости» в пресс-службе МВД страны.

«Дмитрию Гудкову было отказано во въезде на территорию Грузии в соответствии с подпунктом «и» статьи 11 закона Грузии «О правовом положении иностранцев и лиц без гражданства»», — отметили в ведомстве.

Эта статья подразумевает ряд причин, по которым иностранца могут не допустить в Грузию. В подпункте «и» в этой статье содержится формулировка «В других случаях, предусмотренных законодательством Грузии».

Гудков ранее сообщил, что его не пустили в Тбилиси и отправили обратно в Киев, откуда он прилетел. По мнению политика, решение о его депортации было политическим.

Экс-депутат Госдумы, лидер незарегистрированной «Партии Перемен», объявил о временном отъезде из России, где он проходил подозреваемым по делу о неуплате долга по договору аренды нежилого помещения в 2015–2017 годах, в прошлом году.

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