Джонсон извинился за вечеринку в разгар пандемии

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон принес извинения за участие в вечеринке в своей резиденции во время действия ограничений, направленных на борьбу с распространением COVID-19. Об этом сообщает телеканал Sky News.

Джонсон заявил в свое оправдание, что принял увеселительное мероприятие за рабочее.

«Что касается моего участия в мероприятии, я хочу еще раз повторить, что я думал, что это рабочее мероприятие. Я сожалению, что мы не сделали по-другому в тот вечер. Я беру на себя ответственность за это и приношу извинения», — сказал он.

Ранее Джонсон отказался уходить в отставка из-за скандала с вечеринками.

До этого Скотленд-Ярд начал расследование нарушения ковидных ограничений в канцелярии Джонсона.