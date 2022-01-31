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Еще три военно-транспортных самолета НАТО совершили рейсы на Украину

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Минобороны России

Как минимум три военно-транспортных самолета НАТО за последние 24 часа выполнили рейсы на Украину, следует из мониторинговых данных западных авиаресурсов, которые приводит «Интерфакс».

Согласно этим сведениям, в Киев прибыли британский военно-транспортный самолет Airbus A400M, вылетевший с авиабазы Брайз Нортон в Англии, а также польский CASA C-295M. Кроме того, во Львове зафиксировали тяжелый военно-транспортный самолет C-17 Globemaster III Канады.

Со второй половины текущего месяца тяжелые транспортные самолеты США и Британии совершили уже не менее 15 рейсов на Украину для поставок оружия и военной техники.

В частности, речь идет о тяжелых военно-транспортных самолетах британских Королевских ВВС C-17A Globemaster III, вылетавших с авиабазы Брайз Нортон в Англии. С 17 января они совершили не менее девять рейсов с оружием на Украину.

Для этих целей были задействованы четыре из всех восьми имеющихся у Британии самолетов C-17A Globemaster III, которые, по информации Лондона, доставляли Киеву переносные противотанковые управляемые ракеты NLAW.

Ранее сообщалось, что США передали Украине 81 тонну боеприпасов.

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