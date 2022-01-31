Мятежники в Буркина-Фасо назначили своего лидера президентом страны

Военные, организовавшие переворот в Буркина-Фасо, назначили президентом страны и верховным главнокомандующим своего лидера — подполковника Поля-Анри Сандаого Дамиба. Об этом сообщает издание Burkina24.

О решении было объявлено по национальному телевидению.

24 января мятежники распустили правительство и парламент страны, а также закрыли границы. Дамиба при этом заявлял, что переворот совершен «без насилия, задержанные находятся в безопасности».

Президент Буркина-Фасо Рок Марк Кристиан Каборе был задержан. Reuters со ссылкой на источники в службах безопасности и одного западноафриканского дипломата сообщал, что глава государства содержится на одной из армейских баз.

Сторонники свержения президента вышли на улицы с российскими флагами. По их словам, они хотят добиться защиты от России.