В МИД Украины заявили о высоких шансах урегулировать конфликт с Россией миром

У Москвы и Киева есть высокие шансы урегулировать нынешнее обострение отношений миром, заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба на брифинге украинского внешнеполитического ведомства, передает «РБК-Украина».

«Если Россия прибегнет к вооруженной эскалации, то мы будем защищаться и бороться. Но сейчас есть все шансы на то, что дипломатия сможет достичь успеха», — отметил Кулеба.

Ранее он заявил о необходимости дипломатического взаимодействия с Россией. Он также призвал Москву вывести вооруженные силы, «которые она сосредоточила вдоль границ Украины».

По его словам, Украина готова к конструктивным переговорам с Россией, но на уступки не пойдет. Как он утверждает, именно сейчас для России наступило время «демонстрировать искреннюю заинтересованность в мире».