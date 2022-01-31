Во Франции рассказали, для чего Байдену нужна «российская угроза»

Президент США Джо Байден, а также премьер-министр Великобритании Борис Джонсон мусолят тему с «российской угрозой», чтобы отвлечь внимание от существующих внутренних проблем. Об этом заявил директор Французского центра исследований в области разведки (CF2R), бывший высокопоставленный сотрудник французской разведки Эрик Денесе, передает РИА «Новости».

«Так как промежуточные выборы в США состоятся через год, Байдену необходимо иметь победу в международной политике. Вместо того, чтобы выйти из игры и признать свои ошибки, ему нужно снова поднять ставки, рассказывая прессе совершенно ложные вещи», — сказал французский эксперт.

Он отметил, что Соединенные Штаты и Британия делают упор на государства Балтии и Польшу, в которых царят антироссийские настроения, а старые страны Европы, такие как Франция и ФРГ, оказались меж двух огней и вынуждены равняться на позицию Вашингтона.

«Сложно сказать, как можно решить этот кризис, потому, как мы видим, что американцы и англичане — сторонники политики жестких мер, и у них есть рычаги давления на европейские страны», — сказал Денесе.

Он также выразил мнение, что России невыгодно нападать на большую по территории Украину, которая к тому же находится в экономическом кризисе.

«Я приятно впечатлен сдержанностью и чувством меры русских, которые сохраняют относительное спокойствие перед лицом лжи со стороны Запада», — подытожил экс-сотрудник французской разведки.

Ранее в Европарламенте рассказали, зачем Запад распускает слухи о «российском вторжении».