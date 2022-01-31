В ДНР сообщили о возможной гибели нескольких десятков пленных сторонников

Более 60 плененных сторонников самопровозглашенной Донецкой народной республики могут быть мертвы, говорится в заявлении омбудсмена ДНР Дарьи Морозовой.

«Отмечу, что ДНР неоднократно направляла свой список разыскиваемых и в адрес Международного Комитета Красного Креста с просьбой уточнить местонахождение людей. Однако результатов это также не принесло. В итоге сегодня более 60 семей продолжают жить с болью неведения, считая лишение свободы своих близких лучшим из возможных сценариев…» — отметила она.

Согласно сведениям аппарата уполномоченного по правам человека ДНР, в списке граждан, которых республика разыскивает на территории Украины, — 94 человека.

«Более 60 из них были задержаны еще в начале конфликта, однако с 2015 года Украина не отвечает на запросы, касающиеся их статуса и местонахождения», — обратили внимание в пресс-службе омбудсмена.

Молчание Украины в ДНР расценивают как попытку скрыть следы военных преступлений и переключить фокус внимания общественности с «проблемной» для Киева темы.

«В комплексе это дает основания предполагать, что удерживаемых, о которых Украина в течение стольких лет не предоставляет информацию, уже нет в живых. И эти факты должны стать предметом международного расследования», — считает Морозова.

Ранее в КПРФ заявили о единой позиции фракций Госдумы по вопросу поддержки ДНР и ЛНР.