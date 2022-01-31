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Новый председатель Мюнхенской конференции выступил за поставки оружия Украине

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Michael Sohn/AP

Новый председатель Мюнхенской конференции по безопасности Кристоф Хойсген и бывший советник экс-канцлера ФРГ Ангелы Меркель выступил за поставки Германией оружия Украине и изменении позиции по «Северному потоку — 2». Об этом он сказал в интервью газете Rheinische Post.

Он выразил мнение, что германские власти сейчас идут по пути наименьшего сопротивления, указывая на действующие в стране строгие правила экспорта вооружений.

«Одновременно мы экспортируем точно так же с отсылкой на нашу историю самые современные подводные лодки в Израиль», — сказал Хойсген.

Политик задался вопросом, не должен ли Бердин по той же причине поставлять оружие Киеву.

Также экс-советник Меркель выступил за переосмысление вопроса о запуске проекта газопровода «Северный поток — 2». По его словам, его нельзя запускать, если Россия нападет на Украину.

В ФРГ неоднократно заявляли, что не будут поставлять на Украину летальное оружие. Среди прочего, власти страны ссылались на коалиционное соглашение, в котором прописано обязательство не поставлять военную технику и боеприпасы в страны с территориальными конфликтами. Канцлер ФРГ Олаф Шольц не раз подчеркивал, что позиция Германии не изменилась со сменой правительства: Берлин не поставляет летальное оружие.

Ранее посол Украины в Германии Андрей Мельник заявил, что глава комитета Бундестага (парламент ФРГ) по внешней политике Михаэль Рот не желает с ним видеться и не хочет обсуждать тему поставок оружия Киеву.

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