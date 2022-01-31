Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Новости Спорт Статьи #Обострение ситуации вокруг Украины #Коронавирус
новости спорт статьи
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Gazeta.Ru
Против Заремы Мусаевой возбудили уголовное дело за насилие в отношении... 14:27
УЕФА направил иск на пиццерию из-за пиццы «Лига шампиньонов» 14:24
В МИД России рассказали, когда состоится разговор Лаврова и Блинкена 14:21
Врач назвала признак завершения пандемии коронавируса 14:19
Диана Арбенина отчитала охранников концерта за соблюдение антиковидных мер 14:18
Массовая драка мигрантов со стрельбой произошла на юге Москвы 14:17
Российские ученые доказали, что древние моллюски путешествовали на тектонических... 14:16
«Коммерсантъ»: Европа скупила рекордный объем СПГ в январе 14:15
Премьер Дании Фредериксен выразила готовность предоставить Украине оружие 14:14
Путин в Китае встретится только с Си Цзиньпином из-за ситуации с COVID 14:13

Глава Минобороны Украины выразил готовность встретиться с Шойгу при посредничестве Запада

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
РИА «Новости»

Министр обороны Украины Алексей Резников сообщил о готовности встретиться с министром обороны России Сергеем Шойгу при посредничестве западных партнеров. Об этом он сказал в интервью изданию «Левый берег».

Он уточнил, что инициативы о проведении встречи не было, но, если кто-то ее проявит или организует — НАТО или Евросоюз — на полях Брюсселя или Мюнхена, где в феврале пройдет конференция безопасности, то это возможно.

Министр также допустил, что встреча может состояться под модерацией его коллег — министров обороны Соединенных Штатов или Великобритании.

«Я готов встречаться, разговаривать, ответить на вопрос, представляем ли мы им угрозу. Может быть, задать свои вопросы», — сказал глава оборонного ведомства.

При этом, по его мнению, разговаривать с представителями РФ с глазу на глаз на этом уровне нет никакого смысла.

Он убежден, что такая встреча возможна в присутствии «мощных модераторов, посредников того же уровня».

Ранее на Украине рассказали, приняла ли Россия решение о военной операции.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть