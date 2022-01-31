Глава Минобороны Украины выразил готовность встретиться с Шойгу при посредничестве Запада

Министр обороны Украины Алексей Резников сообщил о готовности встретиться с министром обороны России Сергеем Шойгу при посредничестве западных партнеров. Об этом он сказал в интервью изданию «Левый берег».

Он уточнил, что инициативы о проведении встречи не было, но, если кто-то ее проявит или организует — НАТО или Евросоюз — на полях Брюсселя или Мюнхена, где в феврале пройдет конференция безопасности, то это возможно.

Министр также допустил, что встреча может состояться под модерацией его коллег — министров обороны Соединенных Штатов или Великобритании.

«Я готов встречаться, разговаривать, ответить на вопрос, представляем ли мы им угрозу. Может быть, задать свои вопросы», — сказал глава оборонного ведомства.

При этом, по его мнению, разговаривать с представителями РФ с глазу на глаз на этом уровне нет никакого смысла.

Он убежден, что такая встреча возможна в присутствии «мощных модераторов, посредников того же уровня».

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