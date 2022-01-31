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Украинский посол заявил о «растворяющейся в нарративах Кремля» Белоруссии

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Посольство Украины в Республике Беларусь

Белоруссия растворяется в нарративах и замыслах Кремля, направленных против Украины, заявил украинский посол в Минске Игорь Кизим на своей странице в Facebook.

«Грустно наблюдать, как Беларусь все больше «растворяется» в нарративах и «замыслах» Кремля, направленных против Украины. Думаю, это не на пользу белорусскому суверенитету и государственности и, тем более, дружбе украинского и белорусского народов», — отметил дипломат.

Замыслом Кремля он назвал возрождение империи, в которой не будет места по-настоящему независимым Украине и Белоруссии.

Так он прокомментировал послание белорусского президента Александра Лукашенко к народу и парламенту, в котором глава государства пообещал вернуть «нашу Украину в лоно нашего славянства».

По словам Кизима, украинцы, как и белорусы, не покидали «лоно славянства», к которому, помимо них, относятся поляки, болгары, словаки и другие народы. Но если речь идет о союзе России и Белоруссии, то «говорить о России как о «славянском» государстве скоро вообще будет сложно», считает украинский посол.

«А возвращаться в «лоно» (или, правильнее, в союз), где есть страна, которая захватила украинский Крым, развязала и продолжает войну в Донбассе, жертвами которой стали десятки тысяч славян, не захочет еще не одно поколение украинцев», — сказал он.

Россия отвергает заявления украинского руководства, согласно которым она якобы участвует в вооруженном конфликте в Донбассе. Говоря о Крыме, в Москве неоднократно отмечали, что он перешел в российскую юрисдикцию в полном соответствии с нормами международного права.

Ранее в ЛНР заявили, что Украина перебрасывает в Донбасс тяжелое вооружение и технику.

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