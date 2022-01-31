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Посол Украины в ФРГ обвинил главу комитета Бундестага в игнорировании

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Reuters

Посол Украины в Германии Андрей Мельник заявил, что глава комитета Бундестага (парламент ФРГ) по внешней политике Михаэль Рот не желает с ним видеться и не хочет обсуждать тему поставок оружия Киеву. Об этом дипломат сообщил на своей странице в Twitter.

Ранее Михаэль Рот заявил, что немецкая сторона может продать украинским партнерам «каски и бронежилеты, но не оружие».

«Вы выступаете за «культуру общения с Украиной, чтобы обсуждать разногласия «за закрытыми дверями». Еще в середине декабря 2021 года я попросил вас о встрече. 17 января 2022 вы передали, что [это] «сейчас невозможно»», — написал Мельник.

Он добавил, что до тех пор, пока Рот не захочет поговорить с украинским послом на тему поставок вооружения Киеву, немецкому дипломату придется узнавать о позиции Украины из германских СМИ.

В ФРГ неоднократно заявляли, что не будут поставлять на Украину летальное оружие. Среди прочего, власти страны ссылались на коалиционное соглашение, в котором прописано обязательство не поставлять военную технику и боеприпасы в страны с территориальными конфликтами. Канцлер ФРГ Олаф Шольц не раз подчеркивал, что позиция Германии не изменилась со сменой правительства: Берлин не поставляет летальное оружие.

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