Посол РФ рассказал, как Украина использует Канаду

Посол РФ в Оттаве Олег Степанов заявил, что украинские власти недобросовестно используют Канаду, «подставляют» ее, передает «Интерфакс».

«Многие представители канадского политистеблишмента, постоянно оглядывающиеся на влиятельную диаспору, наиболее восприимчивы к ее позиции и зачастую не сдерживают себя в антироссийской риторике и решениях», — подчеркнул он.

Степанов отметил, что это часто «подставляет» официальную Оттаву. Так, он указал на деятельность канадских инструкторов в рамках миссии «Юнифайер», которая, по словам дипломата, подается как «некий безобидный бойскаутский лагерь», в то время как там готовят боевые части Вооруженных сил Украины, включая спецназ, которые потом направляются в Донбасс.

Ранее глава Общественной палаты республики Крым Александр Форманчук заявил, что русофобия на Украине возведена в ранг государственной политики. По его словам, часть людей в стране «заражена вирусом русофобии, замешанном на интегральном украинском национализме».