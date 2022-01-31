Экс-генсек ОБСЕ оценил вероятность военного конфликта в Европе

Директор женевского Центра политики безопасности, бывший генеральный секретарь ОБСЕ Томас Гремингер заявил, что ни Россия, ни страны Запада не имеют намерения втягиваться в военный конфликт, сообщает РИА «Новости».

Он подчеркнул, что ни одна из сторон не имеет ни намерения, ни интереса быть втянутой в военный конфликт.

«Несмотря на все бряцание оружием, которое мы видим, несмотря на все жесткие рассуждения публичной дипломатии, которые мы слышим», — указал он.

В последнее время в западных СМИ распространилась информация о якобы грозящем Украине российском «вторжении», некоторые источники даже опубликовали предполагаемую схему «нападения».

Между тем президент Украины Владимир Зеленский заверил, что оснований ожидать нападения России на Украину сейчас не больше, чем год назад. Он попросил не паниковать по этому поводу и упрекнул зарубежных политиков за сообщения, будто на Украине уже «танки по улицам ездят» и «завтра будет война». В ответ CNN сообщил, что в США недовольны тем, что Киев в открытой форме «преуменьшает угрозу» в связи с сообщениями о возможной эскалации вокруг Украины.