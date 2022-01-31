Полиция Украины обеспокоилась подготовкой в стране массовых беспорядков

Полиция Украины задержала группу лиц, которые, по версии следствия, готовили массовые беспорядки в стране. Об этом сообщает ведомство на своем официальном сайте.

Дополнительная информация о группе и организаторах не раскрывается. На 31 января намечен брифинг с участием министра внутренних дел и главы Нацполиции. Как говорится в сообщении, на нем будут раскрыты детали дела. Полиция Украины выразила обеспокоенность подготовкой в стране массовых беспорядков.

В ноябре прошлого года руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов прокомментировал в интервью Military Times данные американских разведывательных служб о том, что Россия якобы готовит «вторжение» на территорию Украины.

Сейчас, готовясь к военной операции, как считает Буданов, Россия якобы осуществляет «серию психологических операций, которые проводятся, чтобы дестабилизировать Украину и подорвать ее способность сражаться». По его словам, Москва ставит целью разжечь беспорядки в стране посредством протестов и митингов.