Франция и Германия взволнованы агрессией Британии в адрес России

Франция и Германия с тревогой наблюдают за воинственной политикой Великобритании в отношении России. Об этом пишет колумнист Financial Times Анн-Сильвен Шассани.

«В то время как Берлин и Париж <…> предпочитают действовать путем более сдержанной дипломатии в отношении Москвы, Лондон уже полноценно принял курс Соединенных Штатов. Великобритания снабжает Киев противотанковыми установками и заявляет о неминуемом вторжении на Украину», — утверждает Шассани.

Она отмечает, что Франция и Германия с беспокойством наблюдают за ситуацией и за тем, как Великобритания утверждает себя в роли активного союзника Соединенных Штатов.

По мнению Шассани, кризис в Восточной Европе может расколоть Запад на два лагеря: с одной стороны, англо-американский, с другой — франко-германский, как это уже было во времена Иракской войны.

Ранее стало известно, что МИД Великобритании собирается объявить 31 января об ужесточении санкционного режима в отношении Российской Федерации. По словам источника в правительственных кругах Великобритании, Форин офис объявит в парламенте об ужесточении санкционного режима против РФ, чтобы Великобритания смогла полностью нацелиться на стратегические и финансовые интересы России.