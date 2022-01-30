Украинских политиков назвали наркоманами в Европарламенте

Депутат Европарламента Виола фон Крамен раскритиковала в Twitter слова председателя правящей украинской партии «Слуга народа» Давида Арахамии, заявившего, что США и их союзники «сеют панику по поводу нападения на Украину».

«Они все там, на Украине, наркоманы? Или что у них происходит?», — возмутилась Крамен.

Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев уже страдает экономически из-за паники по поводу гипотетического вторжения России. Он призвал мировое сообщество обратить внимание на усилия Киева и его партнеров, направленные на предотвращение «худшего варианта развития событий».

До этого украинский президент Владимир Зеленский заверил, что оснований для нападения России сейчас не больше, чем год назад. Он попросил не паниковать по этому поводу и упрекнул западные СМИ и зарубежных политиков за сообщения, будто на Украине уже «танки по улицам ездят» и «завтра будет война».