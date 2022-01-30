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Словакам посоветовали не ездить на Украину

МИД Словакии рекомендовал гражданам воздержаться от поездок на Украину

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Словацкое информационное агентство ТАСП распространило рекомендацию внешнеполитического ведомства страны, призвавшего граждан повременить с поездками на Украину на фоне наблюдающейся там напряженности. Об этом сообщает ТАСС.

«Ситуация в сфере безопасности непредсказуема на всей территории Украины. Она может очень быстро меняться», — заявили в МИД Словакии.

Посещение Украины возможно только в случае крайней необходимости, подчеркнули там.

Дипломаты также посоветовали воздержаться от поездок в Крым.

Ранее посольство США повторно призвало соотечественников покинуть Украину и опубликовало дорожную карту с перечнем стран для отъезда. Американцам рекомендовали покидать Украину через Польшу, Словакию, Венгрию, Румынию и Молдавию. Также департамент призвал всех граждан США на Украине заполнить онлайн-форму, чтобы дипломаты могли связаться с ними.

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Обострение ситуации вокруг Украины
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