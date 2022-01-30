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Глава МИД Британии анонсировала визит на Украину

Глава британского МИД Лиз Трасс посетит Украину на будущей неделе

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Simon Dawson/No 10 Downing Street

Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс написала в Twitter, что приедет на Украину на следующей неделе.

«Жду поездки на Украину на этой неделе, чтобы оказать поддержку», - написала министр прикрепив сообщение главы внешнеполитического ведомства Украины Дмитрия Кулебы.

Украинский коллега поблагодарил Трасс за решительную позицию. По его словам Соединенное Королевство «демонстрирует лидерство в глобальных усилиях по сдерживанию России». Он также приветствовал заявление главы британского МИД о расширении антироссийских санкций.

Сегодня, 30 января, на Украину прибыла с официальным визитом министр национальной обороны Канады Анита Ананд. Она будет находиться в стране два дня. Канадскую делегацию на аэродроме встречал заместитель министра обороны Украины Александр Полищук.

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