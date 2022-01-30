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Боррель объяснил, чего лишится Россия при введении новых санкций ЕС

Боррель: санкции ЕС против РФ могут лишить ее товаров, необходимых для стратегических амбиций

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Russian Foreign Ministry/Reuters

Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что Евросоюз работает над новыми санкциями против России, которые могут лишить Москву товаров, необходимых для реализации стратегических амбиций страны. Об этом он написал в своем блоге.

«В рамках нашей работы по сдерживанию (России) мы продвинулись в подготовке ответных мер, которые приведут к серьезным издержкам для российской экономики и финансовой системы. Здесь мы также рассматриваем меры экспортного контроля, которые имели бы долгосрочный эффект, лишая Россию товаров, необходимых ей для реализации своих стратегических амбиций», — написал Боррель.

Ранее официальный представитель внешнеполитической службы Европейского союза Питер Стано заявил, что работа над новыми потенциальными санкциями в отношении России продвигается «очень хорошо».

Накануне премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил в интервью El Mundo, что среди стран Европейского союза есть разногласия относительно масштаба санкций против России, которые планируется ввести против нее в случае гипотетического «вторжения» на Украину.

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