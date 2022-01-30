Боррель объяснил, чего лишится Россия при введении новых санкций ЕС

Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что Евросоюз работает над новыми санкциями против России, которые могут лишить Москву товаров, необходимых для реализации стратегических амбиций страны. Об этом он написал в своем блоге.

«В рамках нашей работы по сдерживанию (России) мы продвинулись в подготовке ответных мер, которые приведут к серьезным издержкам для российской экономики и финансовой системы. Здесь мы также рассматриваем меры экспортного контроля, которые имели бы долгосрочный эффект, лишая Россию товаров, необходимых ей для реализации своих стратегических амбиций», — написал Боррель.

Ранее официальный представитель внешнеполитической службы Европейского союза Питер Стано заявил, что работа над новыми потенциальными санкциями в отношении России продвигается «очень хорошо».

Накануне премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил в интервью El Mundo, что среди стран Европейского союза есть разногласия относительно масштаба санкций против России, которые планируется ввести против нее в случае гипотетического «вторжения» на Украину.