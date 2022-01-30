Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Новости Спорт Статьи #Обострение ситуации вокруг Украины #Коронавирус
новости спорт статьи
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Gazeta.Ru
Биатлонистка Васнецова пропустит Олимпиаду-2022 19:09
В США заявили, что жесткие антироссийские санкции приведут к катастрофе 19:09
Червиченко о поражении Медведева: победил допинг 18:56
Сугробы в Москве могут вырасти до рекордных значений из-за циклона... 18:48
США пригрозили ввести связанные с Украиной антироссийские санкции авансом 18:40
«Зенит» объявил о переходе бразильца Алберто 18:37
Ученые объяснили, как получить «супериммунитет» против COVID-19 18:31
Шойгу выразил соболезнования в связи со смертью Куравлева 18:24
Ушла из жизни художница, «одушевившая Чебурашку» 18:23
Надаль — Медведеву: не сомневаюсь, что ты еще пару раз возьмешь Australian Open 18:19

В США рассказали о степени готовности законопроекта санкций против России

Сенатор Менендес: законопроект о санкциях против России находится на финишной прямой

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Larry Downing/Reuters

Председатель комитета по иностранным делам Сената Конгресса США Роберт Менендес заявил, что Сенат завершает работу над проектом о санкциях в отношении России, которые будут введены в случае вторжения на Украину. Об этом он рассказал в эфире телекомпании CNN.

«Сейчас мы находимся на финишной прямой и, надеюсь, что наша работа увенчается успехом. У обеих партий (республиканцев и демократов) есть невероятно крепкая решимость сделать так, чтобы в случае возможного вторжения России на Украину для нее наступили самые жесткие последствия», — отметил сенатор.

По его словам, речь идет о санкциях в отношении крупнейших российских банков, которые причинят значительный ущерб российской экономике, дополнительных поставках вооружения украинской стороне, санкциях в отношении энергетического сектора России, а также санкциях в отношении российского суверенного долга.

Ранее конгрессмен Соединенных Штатов Джим Бэнкс представил новый законопроект санкций против Российской Федерации.

В названии документа указано, что он разработан «для введения санкций в отношении России и в других целях». Проект поддержали 38 конгрессменов США.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть