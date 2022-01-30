В США рассказали о степени готовности законопроекта санкций против России

Председатель комитета по иностранным делам Сената Конгресса США Роберт Менендес заявил, что Сенат завершает работу над проектом о санкциях в отношении России, которые будут введены в случае вторжения на Украину. Об этом он рассказал в эфире телекомпании CNN.

«Сейчас мы находимся на финишной прямой и, надеюсь, что наша работа увенчается успехом. У обеих партий (республиканцев и демократов) есть невероятно крепкая решимость сделать так, чтобы в случае возможного вторжения России на Украину для нее наступили самые жесткие последствия», — отметил сенатор.

По его словам, речь идет о санкциях в отношении крупнейших российских банков, которые причинят значительный ущерб российской экономике, дополнительных поставках вооружения украинской стороне, санкциях в отношении энергетического сектора России, а также санкциях в отношении российского суверенного долга.

Ранее конгрессмен Соединенных Штатов Джим Бэнкс представил новый законопроект санкций против Российской Федерации.

В названии документа указано, что он разработан «для введения санкций в отношении России и в других целях». Проект поддержали 38 конгрессменов США.