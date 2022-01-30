Генсек НАТО прокомментировал возможный конфликт между Россией и Украиной

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс не знает, какие действия Россия намерена предпринять в отношении Украины. Об этом он сообщил в интервью «Би-би-си».

«У нас есть неопределенность в вопросе намерений России на Украине», — сказал он.

По его словам, НАТО не планирует отправлять войска на Украину в случае эскалации, но будет поставлять Украине вооружение и введет санкции против Москвы, добавил он.

Ранее сообщалось, что Россия обладает военными возможностями для вторжения на Украину и может захватить города и значительные территории в этой стране. Об этом заявил министр обороны США Ллойд Остин в ходе пресс-конференции.

При этом министр подчеркнул, что США придерживаются дипломатического разрешения ситуации вокруг Украины.

До этого генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что НАТО будет готово развернуть дополнительные силы альянса на востоке в случае агрессии России против Украины. По его словам, альянс должен быть готов развернуть передовой отряд Сил реагирования во главе с Францией численностью 5 тыс. военных в качестве предупреждения, что НАТО будет защищать все страны альянса.