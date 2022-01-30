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Франция готовится развернуть в Румынии свои войска из-за Украины

Парли: Франция готова ввести в Румынию «несколько сотен» военных из-за ситуации на Украине

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Depositphotos

Министр вооруженных сил Франции Флоранс Парли заявила, что страна готова развернуть в Румынии свои войска из-за ситуации на Украине, передает Ouest France.

Она отметила, что Франция готова, если НАТО примет такое решение, разместить военных в соседней с Украиной Румынии, чтобы «внести свой вклад в перестраховку». По ее словам, это будет развертывание «нескольких сотен» военнослужащих, которые не предназначены для «какой-либо военной эскалации».

Министр подчеркнула, что Франция готовится защищать страны, близкие к украинскому очагу напряженности. При этом, передает «Интерфакс», глава военного ведомства указала, что разрешить этот конфликт можно «через диалог, через дипломатические и политические решения».

Ранее НАТО и США пообещали, что не будут размещать на Украине свои военные части, однако сообщили о намерении усилить свое присутствие в регионе.

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Обострение ситуации вокруг Украины
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