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В Совбезе сочли нелепостью заявления об угрозе для Украины от России

Секретарь Совбеза Патрушев: заявления об угрозе для Украины от России — «полная нелепость»

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Григорий Сысоев/РИА «Новости»

Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев назвал «полной нелепостью» заявления об угрозе для Украины со стороны России, передает «Интерфакс».

«В настоящее время говорят о том, что Россия угрожает Украине — полная нелепость, нет никакой угрозы», — заявил политик.

Он подчеркнул, что России совершенно не нужна война. По словам Патрушева, Запад навязывает конфликт, преследуя «свои корыстные измышления», а между тем Россия должна доводить информацию, что ей такое развитие событий не подходит.

В последнее время в западных СМИ муссируется тема предполагаемого «вторжения» России на Украину. Так, Politico сообщило, что Россия может начать захватывать территорию Украины с восточной стороны реки Днепр и главными ее целями якобы станут Киев и Харьков.

Между тем Москва не раз подчеркивала, что не собирается ни на кого нападать. Как заявил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков, нет никакого риска крупномасштабной войны, которая может развернуться в Европе и Россия не собирается вторгаться на Украину.

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Обострение ситуации вокруг Украины
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