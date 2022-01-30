В Совбезе сочли нелепостью заявления об угрозе для Украины от России

Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев назвал «полной нелепостью» заявления об угрозе для Украины со стороны России, передает «Интерфакс».

«В настоящее время говорят о том, что Россия угрожает Украине — полная нелепость, нет никакой угрозы», — заявил политик.

Он подчеркнул, что России совершенно не нужна война. По словам Патрушева, Запад навязывает конфликт, преследуя «свои корыстные измышления», а между тем Россия должна доводить информацию, что ей такое развитие событий не подходит.

В последнее время в западных СМИ муссируется тема предполагаемого «вторжения» России на Украину. Так, Politico сообщило, что Россия может начать захватывать территорию Украины с восточной стороны реки Днепр и главными ее целями якобы станут Киев и Харьков.

Между тем Москва не раз подчеркивала, что не собирается ни на кого нападать. Как заявил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков, нет никакого риска крупномасштабной войны, которая может развернуться в Европе и Россия не собирается вторгаться на Украину.