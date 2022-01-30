Немецкий дипломат рассказал, почему ФРГ предстала перед союзниками «в плохом свете»

Глава Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганг Ишингер заявил, что сдержанная позиция властей Германии по украинскому вопросу и ситуации с проектом «Северный поток — 2» привела к потере репутации Германии у ряда партнеров, передает ТАСС.

По словам Ишингера, немецкие власти проявляют «неуклюжесть» в вопросе поставок оружия Украине и газопровода «Северный поток — 2», из-за чего США и другие союзники видят Германию «в плохом свете». Он подчеркнул, что Германия рискует вовсе потерять доверие своих партнеров. При этом он заметил, что не считает это «непоправимым», несмотря на то что ущерб репутации уже нанесен.

Ишингер указал, что «Северный поток — 2» является «бельмом на глазу» внешней политики Германии.

Ранее сообщалось, что Соединенные Штаты стали рассматривать Германию как «ненадежного партнера» в связи со сдержанной позицией немецких властей касательно ситуации с Украиной. По информации Spiegel, администрация президента США Джо Байдена также усомнилась в надежности Германии из-за отказа поставлять оружие Украине.